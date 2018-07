'Messi croata' deve enfrentar original em amistoso de seleções

Jogador mais jovem da história a vestir a camisa da seleção croata, quando ainda tinha 16 anos, Alen Halilovic deve ser uma das atrações da equipe balcânica contra a Argentina, em amistoso que acontece nesta quarta-feira, em Londres. Atualmente com 18 anos, o meia, contratado pelo Barcelona nesta temporada, é constantemente comparado pela imprensa local com Lionel Messi, companheiro de clube e adversário no jogo.

Mesmo assim, o técnico da seleção croata, Niko Kovac, disse que o jogador, que atuou apenas pelo Barcelona B, deve começar a partida no banco de reservas. "Ele é um jovem jogador que já está no Barcelona e certamente tem qualidade. Ele não vai começar jogando, porque o nosso plano é que Mateo Kovacic comece e Alen entre no segundo tempo. Esse é o plano, mas que pode mudar", disse o treinador.

Sabendo do potencial do jogador e da expectativa criada em seu país, Kovac dá conselhos para Halilovic evoluir em sua carreira. "Obviamente ele tem potencial e uma brilhante carreira por vir, mas só se ele se dedicar de verdade, como todos os melhores jogadores do mundo. Apenas com trabalho duro você pode ter sucesso. Ele conversou com os seus companheiros do Barcelona e tenho certeza de que estarão de olho nele", disse o técnico, referindo-se a Messi e também a Javier Mascherano.

Após o amistoso que acontece nesta quarta, a Croácia volta a disputar as Eliminatórias da Eurocopa de 2016. No próximo dia 16, a equipe viaja a Milão, onde enfrenta a Itália. Ambas as equipes têm 9 pontos e disputarão a liderança do Grupo H, que ainda possui as seleções de Noruega, Bulgária, Malta e Azerbaijão.