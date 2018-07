Messi curtiu 'ver o time jogar', e Corinthians brinca com goleada

Fora desde o dia 26 de setembro, quando machucou o joelho esquerdo, Lionel Messi voltou ao time titular do Barcelona nesta terça-feira, na goleada sobre a Roma por 6 a 1 no Camp Nou, pelo grupo E da Liga dos Campeões, e encheu a equipe de elogios.

"Curti de fora vendo o time jogar. Estamos fazendo tudo certo, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido, como o Mundial de Clubes. Tomara que possamos vencer", disse o camisa 10, que voltou aos gramados no último sábado, na vitória sobre o Real Madrid por 4 a 0 pelo Campeonato Espanhol.

Messi retornou em grande estilo, com dois gols. Na visão do astro argentino, uma das chaves do bom momento da equipe é sintonia que encontrou com o Neymar e Luis Suárez, que também balançou a rede duas vezes.

"Nos damos muito bem e tentamos curtir cada partida da qual participamos. Gostamos de fazer tudo certo, porque temos responsabilidades, já que gostamos de vencer, mas também queremos nos divertir. Há uma sintonia há muito tempo", comentou.

EM ALTA

Aproveitando o bom momento após o hexa do Brasileirão e a goleada contra o São Paulo, por 6 a 1, o Corinthians brincou com o resultado conquistado pela equipe culé. Em seu twitter, o alvinegro perguntou se estavam usando o VT do fim de semana.