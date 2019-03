Messi dá show, Barcelona goleia o Betis e abre 10 pontos na liderança do Espanhol

Líder com folga do Campeonato Espanhol, o Barcelona contou com outra atuação de gala de Lionel Messi para golear o Betis por 4 a 1 neste domingo, no Benito Villamarín, em Sevilha. O craque argentino voltou a fazer três gols em um único jogo e comandou o triunfo que permite ao clube catalão aumentar sua vantagem na ponta do torneio.

Com a vitória, a quinta seguida, o Barcelona abriu dez pontos de vantagem para o vice-líder Atlético de Madrid, derrotado na rodada pelo Athletic Bilbao, e fica, cada dia que passa, mais perto de seu 26º título espanhol, o que parece ser uma questão de tempo. O Betis é o oitavo, com 39 pontos.

Na mesma cidade onde humilhou o Sevilla ao fazer três pinturas há menos de um mês, o craque argentino teve outra exibição magistral e marcou três gols em uma única partida novamente. O repertório desta vez teve golaço de falta, toque no canto do goleiro e uma linda finalização por cobertura.

Luiz Suárez também deixou o dele, o terceiro do Barcelona no jogo. O uruguaio disparou em direção à área, deixou três marcadores no chão e tocou na saída do goleiro, pouco antes de sair do gramado com muitas dores no tornozelo direito. É possível que Suárez seja cortado dos compromissos da seleção uruguaia nas Datas Fifa de março. O Betis descontou, com Loren, em chute colocado.

Messi também bate recorde de participações. O argentino chegou à marca de 674 partidas oficiais com a camisa do Barcelona, ultrapassando Andrés Iniesta como segundo jogador com mais jogos pelo clube catalão. Xavi Hernández, com 765 aparições, é o primeiro da lista. Em relação a vitórias, Messi agora é o primeiro. Ele superou Xavi e tem 477 triunfos com a camisa do clube catalão.