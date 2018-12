Messi dá show, Barcelona goleia o Levante e volta a se isolar na ponta do Espanhol

Impulsionado principalmente por mais uma grande atuação de Lionel Messi, autor de três bolas na rede, o Barcelona goleou o Levante por 5 a 0, neste domingo, em Valência, e voltou a se isolar na liderança do Campeonato Espanhol. O resultado expressivo fora de casa fez com que o Barça chegasse aos 34 pontos no topo da tabela, ficando três à frente do Sevilla, vice-líder, que em outro duelo deste domingo, muitas horas mais cedo, superou o Girona por 2 a 0, atuando como mandante.

O Levante, por sua vez, estacionou nos 22 pontos e ocupa a oitava posição. A equipe chegou a ficar perto de abrir o placar e deu muito trabalho ao Barça no primeiro tempo, mas fracassou em sua tentativa de entrar na zona de classificação da Liga Europa, hoje fechada pelo Getafe, sexto colocado, com 24 pontos.

Na partida deste domingo, o Levante exibiu uma postura ofensiva e se viu muito próximo de marcar um gol no Barça. O ganês Emmanuel Boateng era o mais perigoso no ataque e exigiu boa defesa de Ter Stegen já aos 4 minutos. Mais tarde, aos 32, o atacante acertou o travessão e viu a bola quicar pouco à frente da linha da meta do goleiro alemão depois de um violento arremate para o gol.

O que se desenhava como um jogo complicado para o Barcelona, porém, começou a virar um massacre dos visitantes aos 34 minutos. Depois de uma roubada de bola no ataque, Messi deu linda assistência para Suárez, que pegou de primeira pelo alto para fazer um golaço e abriu o placar.

O gol abalou o Levante, que passou a cometer falhas em sequência. Busquets aproveitou um passe errado na saída de bola da defesa adversária e acionou Messi, que disparou em velocidade, invadiu a área e finalizou para vencer o goleiro Olazábal, ampliando para 2 a 0 aos 42 minutos.

Na etapa final, o Barça foi letal já a partir do primeiro minuto, quando abriu 3 a 0 no placar. Depois de novo passe errado do Levante, Suárez puxou um contra-ataque e tocou na esquerda para Alba, que cruzou rasteiro e viu a bola desviar e sobrar para Messi, que chutou de primeira para voltar a marcar.

E o passeio continuou forte. Aos 14 minutos, Suárez fez bonito ao dar belo drible em Cabaco, colocando a bola entre as pernas do rival, e cruzou para Vidal, que escorou para Messi receber e marcar o seu terceiro gol no jogo.

Dominado em sua casa, o Levante tomaria o quinto gol aos 42 minutos. Phillipe Coutinho fez boa jogada individual e tocou para Messi, que deixou Piqué na cara do gol. Com cacoete de atacante, o zagueiro se livrou de um marcador e chutou rasteiro para selar o 5 a 0. Outro brasileiro em campo pelo Barça, o volante Arthur entrou em campo no início da etapa final, substituindo Vermaelen, e também exibiu uma boa atuação.

OUTROS JOGOS

Em outras duas partidas encerradas mais cedo pelo Espanhol, o Betis venceu o Espanyol por 3 a 1, em Barcelona, e Huesca e Villarreal empataram por 2 a 2. A vitória fez o time de Sevilha assumir a quinta posição, com 25 pontos, enquanto a equipe catalã ficou em 11º lugar, com 21. Já o Huesca segue na lanterna, com oito pontos, e o Villarreal é o 17º, com 15.