Messi descarta descanso e não teme maratona de jogos no Barcelona

BARCELONA - Defendendo-se das críticas após a fraca atuação diante do Milan, na derrota da última quarta-feira pela Copa dos Campeões da Europa, Lionel Messi garantiu que não está cansado com a sequência de jogos e que prefere jogar sempre pelo Barcelona. "Estou acostumado a jogar muitas partidas há muitos anos e me sinto melhor assim. Meu corpo se sente melhor se eu não descansar", comentou o astro argentino, em uma entrevista para o canal do próprio clube espanhol.

Com 25 jogos pelo Campeonato Espanhol, sendo que em 24 como titular, Messi já marcou 38 gols, disparado na artilharia. "O mais importante é que se ganhem partidas. Se eu puder ajudar com gols, sempre é melhor", disse. Mas, no clássico da última quarta-feira, ele teve um desempenho fraco e viu o Barcelona perder por 2 a 0 em Milão. "Não temos de ficar loucos por esse resultado. Devemos recuperar o foco, pois teremos jogos decisivos", disse o argentino, lembrando que ainda haverá o duelo de volta com o rival italiano, marcado para o dia 12 de março.

Antes disso, o Barcelona tem outro grande desafio já nesta terça-feira, contra o rival Real Madrid, pela semifinal da Copa do Rei. "Temos de mostrar nosso melhor nível, porque, se não o fizermos, não iremos superar a eliminatória", avisou. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Agora, o Barça decide em casa. "Diante de nossa torcida, não nos sobra outra opção a não ser ganhar. Não podemos pensar que nos serve um empate em 0 a 0."