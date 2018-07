Messi diz estar bem após susto com joelho esquerdo

O atacante argentino caiu no gramado depois de se chocar com o goleiro do Benfica Artur no final da partida do Grupo G, no estádio Camp Nou, que terminou 0 x 0, e foi retirado de maca.

Um exame descartou algo mais sério, e Messi fez trabalhos físicos no ginásio nesta quinta-feira.

"Quando eu senti a pancada, pensei no pior por causa da dor, que eu poderia ficar fora por vários meses", disse o jogador de 25 anos, que entrou no segundo tempo da partida. O Barça já tinha assegurado sua vaga nas oitavas de final do torneio europeu como líder do grupo.

"Após os testes, e de ter descartado uma lesão grave, fiquei muito mais relaxado", disse ele. "Estou me sentindo bem, felizmente foi apenas uma pancada e eu estou muito melhor."

Depois de seu choque com Artur, Messi ainda conseguiu dar um chute, que o goleiro do Benfica salvou em cima da linha. "Pensei que pudesse ser a última bola que chutei por um longo período", declarou.

"Não sei se vou estar disponível para domingo, isso depende de como as coisas vão acontecer", completou.

A última vez que Messi perdeu um jogo por lesão foi em setembro de 2010, quando ficou fora por duas partidas, com uma lesão no tornozelo, após uma disputa com o zagueiro do Atlético de Madri Tomas Ujfalusi.

O técnico do Barça, Tito Vilanova, foi questionado sobre o critério de tirar Messi do banco numa partida sem grande importância, mas o jogador destacou que as lesões podem acontecer a qualquer momento.

"Eu ainda acho o mesmo, que poderia ter acontecido em um treino ou em qualquer outro jogo", disse Messi. "Sempre que se vai para o campo, há um risco."

Ele afirmou que não está obcecado por quebrar o recorde de mais gols em um ano. Messi está a um gol da marca de 85, estabelecida pelo ex-atacante da Alemanha e do Bayern de Munique Gerd Mueller, em 1972.

"Obviamente, seria bom porque (o recorde) foi estabelecido há muitos anos e eu estou perto, mas não me preocupa", disse.

O Barça tem três jogos no Campeonato Espanhol e um na Copa do Rei para disputar em 2012.