Messi diz que ainda não está preocupado com o Real Madrid

BUENOS AIRES - O atacante Lionel Messi, do Barcelona, afirmou neste sábado que está preocupado com os jogos diante do Almería, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Panathinaikos, pela Liga dos Campeões e que por isso não está focado no duelo contra o Real Madrid, que será realizado no próximo dia 29.

"Embora eu saiba que esteja faltando pouco, a verdade é que ainda não penso no clássico. A minha família vai estar no estádio, vai ser lindo", disse o jogador argentino durante entrevista concedida ao jornal Clarín, da Argentina.

"Nessas duas partidas [diante de Almería e Panathinaikos], temos que jogar bem para tentar chegar bem ao jogo contra o Real Madrid", destacou.

O jogador de 23 anos também falou sobre seu futuro no futebol. "Acho que ainda falta muito tempo para eu largar os gramados, portanto não sei o que vou fazer no dia de amanhã", garantiu Messi.

Após afirmar que não vê habitualmente os vídeos das partidas que disputa, nem os telejornais nos quais é entrevistado, Messi disse: "Gosto de futebol desde pequeno, continuo gostando e quero estar ligado a ele para sempre".