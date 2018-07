Messi diz que Barça já se adaptou ao estilo de Martino O Barcelona foi obrigado a trocar de técnico no início da temporada depois do problema de saúde de Tito Vilanova, que teve uma recaída de um câncer na garganta. A diretoria do clube decidiu apostar no argentino Gerardo Martino, que estava no Newell''s Old Boys e nunca havia trabalhado na Europa. Apesar da inexperiência internacional, o treinador tem conseguido bons resultados e, de acordo com Messi, a equipe já se adaptou ao seu estilo.