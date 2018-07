Messi diz que pode repetir futebol do Barcelona na Copa

Lionel Messi disse nesta terça-feira que poderá brilhar pela Argentina na Copa do Mundo como tem feito pelo Barcelona. O astro chegou ao país para se juntar aos jogadores da seleção dirigida por Maradona, depois conquistar o título espanhol no domingo, com a vitória por 4 a 0 sobre o Valladolid, com dois gols marcados. "Espero poder fazer no campo o mesmo que no Barcelona", declarou Messi, que foi o artilheiro do Campeonato Espanhol com 34 gols.

O argentino tem tido dificuldades para repetir na seleção o mesmo futebol apresentado no Barcelona, que o fez ser eleito o melhor jogador do mundo em 2009 pela Fifa. "A resposta vou dar dentro de campo no Mundial", disse. "Será a resposta perfeita para demonstrar que posso fazer na Argentina o que fiz no Barcelona", completou.

Messi minimizou o fato da Argentina não ser apontada como favorita ao título da Copa do Mundo. "Ninguém nos têm como favoritos pelo modo como chegamos ao Mundial e creio que é bom para nós não chegarmos como favoritos".

A Argentina, que se classificou com dificuldades ao Mundial, estreará no dia 12 de junho contra a Nigéria em Johannesburgo, pelo Grupo B, que também conta com Coreia do Sul e Grécia.

A seleção da Argentina iniciará a sua preparação na próxima quinta-feira, um dia depois de Maradona anunciar a lista final com 23 jogadores. A equipe se despedirá do país no dia 24 de maio, em amistoso contra o Canadá, em Buenos Aires.