Messi diz que próximo objetivo é vencer Copa América

"O mais importante agora é conseguir a Copa América", disse Messi. "Tive a sorte de ganhar tudo com o Barcelona, ganhar tudo individualmente e meu objetivo agora é ganhar coisas com a seleção argentina".

Messi mostrou irritação quando perguntado sobre o futuro de Carlitos Tevez, do Manchester City, na seleção da Argentina. Nas últimas semanas, surgiram várias especulações de que o atacante poderia ficar fora da equipe por vários motivos, incluindo uma suposta rixa com o astro do Barcelona. "Me fizeram lutar com [Juan Roman] Riquelme, com Carlitos [Tevez], com [Diego] Maradona e não tenho problemas com ninguém", disse Messi.

Ele lembrou que o tema "já foi falado por Carlitos e disse que não havia nada e é a realidade" e também destacou que segue "tendo contato e falando" com Maradona, que dirigiu a seleção da Argentina na Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul.