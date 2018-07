Messi diz que vitória sobre o Brasil é especial Numa de suas tradicionais arrancadas, já aos 46 minutos do segundo tempo, Messi marcou o gol da vitória da Argentina sobre o Brasil, por 1 a 0, em amistoso disputado nesta quarta-feira, em Doha, no Catar. Depois do jogo, o astro argentino admitiu que ganhar dos rivais brasileiros era realmente especial.