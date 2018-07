Messi diz sonhar em encerrar carreira no Barcelona

Ao ganhar a Chuteira de Ouro por marcar 50 gols na última temporada do Campeonato Espanhol, Messi falou de sua gratidão ao Barça por ter dado a ele a chance de realizar seu sonho ao treinar na academia de jovens do clube a partir de 2000, quando ele tinha 13 anos.

Agora com 25, Messi ainda tem quatro anos de contrato e uma cláusula de compra no valor de 250 milhões de euros (322,63 milhões de dólares). Dirigentes do clube dizem que uma ampliação do acordo é iminente.

"Meu sonho é encerrar minha carreira no clube", disse o jogador nascido em Rosário, que está prestes a se tornar pai pela primeira vez, numa cerimônia na capital catalã.

"A coisa mais importante é que eu continue me desenvolvendo aqui e gostaria de fazer isso até o fim", acrescentou.

Messi está entre os 23 finalistas para o prêmio de Jogador do Ano em 2012, quando tentará o recorde de quatro títulos seguidos. O argentino marcou no último sábado dois gols na vitória de 5 x 0 do Barcelona sobre o Rayo Vallecano e aumentou seu número de gols na carreira para 301.

O atacante tem 270 gols por seu clube e 31 pela seleção argentina.

(Por Iain Rogers, em Madri)