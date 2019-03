Messi diz ter saudades de Cristiano Ronaldo e vê Argentina fora da briga na Copa América

Lionel Messi diz que pensa sempre na derrota da Argentina na final da Copa do Mundo de 2014, mas prometeu que seu afastamento recente de jogos da seleção de seu país foi um caso isolado e que não planeja se aposentar no futuro próximo.

O atacante do Barcelona, que falou a uma rádio argentina nesta sexta-feira, também surpreendeu os ouvintes dizendo que sente falta do atacante português Cristiano Ronaldo, que trocou o rival Real Madrid pela Juventus no ano passado. "Sinto falta de Cristiano na Espanha", disse Messi à Rádio C5N.

"Era incrível tê-lo aqui, embora me aborrecesse vê-lo conquistando tantos títulos. Seria ótimo se ele ainda estivesse aqui." Messi, vencedor de cinco Bolas de Ouro, iniciou 2019 em ótima forma – o Barça é líder isolado do Campeonato Espanhol e está nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Ele também voltou a atuar com a Argentina na semana passada em uma derrota de 3 x 1 para a Venezuela, seu primeiro jogo com a seleção desde que se afastou após a Copa do Mundo de 2018. A Argentina foi eliminada do torneio nas oitavas de final, e Messi, que ainda não marcou nenhum gol na fase de mata-mata de nenhum dos quatro Mundiais de que participou, foi criticado por alguns torcedores.

O jogador de 31 anos disse que ir de Barcelona à Argentina foi difícil e que atribui as más atuações na Rússia à promoção acelerada de jogadores mais jovens para posições importantes no time. "Acho que a mudança geracional foi muito brusca", disse ele. "Deveria ter sido feita mais devagar. É preciso dar tempo e confiança aos garotos. A mudança foi muito grande", analisou.

Messi disse que ainda é torturado pela derrota na final de 2014 para a Alemanha na prorrogação, e alertou os torcedores a não esperarem muito da Argentina na Copa América deste ano no Brasil. "Você sabe o número de vezes que repeti a final e as chances que tivemos? Teria sido muito diferente se tivéssemos marcado em uma delas", explicou. "Adiarei minha aposentadoria tanto quanto puder", afirmou Messi, acrescentando que, se voltar à Argentina, será para jogar no Newell's Old Boys. (Por Ramiro Scandolo e Andrew Downie)