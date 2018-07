Messi e 3 nomes da seleção espanhola se reapresentam no Barça para pré-temporada

Depois de terminarem o período de férias que cumpriram após terem disputado a Copa do Mundo da Rússia por suas respectivas seleções, o argentino Lionel Messi e os espanhóis Sergio Busquets, Gerard Piqué e Jordi Alba se reapresentaram nesta terça-feira no Barcelona para dar início à pré-temporada no clube espanhol.

Por causa de suas participações no Mundial, encerrado no último dia 15 de julho, os quatro atletas acabaram ficando fora da excursão que o time catalão realiza nos Estados Unidos, onde nesta terça os comandados do técnico Ernesto Valverde enfrentarão a Roma em amistoso, às 23 horas (de Brasília), em Dallas, e no sábado terão pela frente o Milan, em Santa Clara, em mais uma partida preparatória para a temporada 2018/2019 do futebol europeu.

Messi, Busquets, Piqué e Alba foram submetidos na última manhã a testes físicos de rotina e exames médicos no CT do Barcelona, onde participarão de um treinamento na parte da tarde já visando o primeiro jogo oficial do clube na próxima jornada no futebol europeu. Trata-se do duelo contra o Sevilla, no dia 12 de agosto, em Tanger, no Marrocos, pela Supercopa da Espanha.

No último domingo, o goleiro alemão Ter Stegen se incorporou ao elenco do Barça que está nos Estados Unidos, enquanto ainda seguem de férias o uruguaio Luis Suárez, o colombiano Yerry Mina, o belga Thomas Vermaelen, os franceses Samuel Umtiti e Ousmane Dembélé e ainda o croata Ivan Rakitic, outros atletas da equipe que também estiverem presentes na Copa do Mundo realizada em solo russo.