Messi e Coutinho marcam e Barcelona vence Alavés na estreia do Espanhol

O Barcelona estreou no Campeonato Espanhol com show de Lionel Messi. Com dois belos gols, o craque argentino comandou a vitória do time da Catalunha sobre o Alavés por 3 a 0 neste sábado, no Camp Nou. Philippe Coutinho também deixou o dele após passe de Arthur, que teve a chance de jogar alguns minutos.

Entra e sai temporada e o personagem principal do Barcelona nos torneios não muda. É Messi, que deu mostras de que nesta temporada deve seguir sendo o craque que decide partidas para o time espanhol. Neste sábado, ele foi responsável por quase todos os lances de perigo da equipe e abriu e fechou o placar com dois belos gols.

No primeiro gol, Messi acertou cobrança de falta por baixo da barreira, à la Ronaldinho Gaúcho. Foi o gol de número 6000 da equipe no Campeonato Espanhol. O segundo dele, e o que selou o resultado, teve belo domínio e finalização com categoria, na saída do goleiro.

Se existe alguém capaz de herdar o trono de Messi no Barça é Coutinho. O meia entrou no intervalo, quando o jogo ainda estava empatado sem gols, e foi essencial para o time catalão quebrar o ferrolho do Alavés e chegar à vitória.

Após ver Messi abrir o placar no começo da etapa final, Coutinho ampliou a vantagem bem a seu estilo, em chute forte de dentro da área que entrou no canto esquerdo do goleiro. Arthur, que também veio do banco de reservas, deu o passe para Coutinho na jogada e jogou bem nos poucos minutos em que esteve em campo.

OUTROS JOGOS

Nos outros dois jogos deste sábado, Celta de Vigo e Espanyol empataram em 1 a 1 e a Real Sociedad derrotou o Villarreal de virada, por 2 a 1, com um dos gols marcado pelo brasileiro Willian José. A primeira rodada segue no domingo, com destaque para o Real Madrid, que estreia contra o Getafe, no Santiago Bernabéu.