Messi é eleito melhor do mundo pela 3a vez; gol de Neymar vence O atacante argentino do Barcelona Lionel Messi venceu pela terceira vez seguida o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa, nesta segunda-feira, e recebeu o troféu das mãos de outro tricampeão do prêmio, o ex-jogador brasileiro Ronaldo.