Messi é eleito o melhor da partida. Xavi fica com a prata e Neymar, com o bronze

YOKOHAMA - Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes. Ficou com o troféu de ouro. Seu companheiro de Barcelona, Xavi, foi eleito o segundo melhor da competição no Japão. Neymar, que contra o Barça não jogou nada, ganhou o branze, em terceiro lugar.

O Santos ficou no palco, como manda a tradição, vendo a festa do Barcelona. Todos os jogadores do Santos aplaudiram a conquista do rival espanhol.

Neymar foi categórico: "Nós aprendemos nesta decisão. O Barcelona nos mostrou como se joga futebol. O Santos é o segundo melhor time do mundo e isso já é uma satisfação para todos nós. Eles tiveram a posse de bola quase o jogo todo. Nos ensinaram a jogar bola. Levamos para casa essa lição. Se um dia o Santos jogar dessa forma, não tem também como ganhar da gente."