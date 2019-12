Messi é eleito o melhor jogador do mundo e leva a Bola de Ouro

A Bola de Ouro, renomada premiação entregue pela revista France Football, é de Lionel Messi. Nesta segunda-feira, em evento realizado em Paris, o craque do Barcelona e da Argentina teve seu talento reconhecido ao ser escolhido o melhor jogador da última temporada.

O prêmio a Messi vem após uma temporada em que conduziu o Barcelona ao título do Campeonato Espanhol. E se soma a outras cinco Bolas de Ouro recebidas por ele, a primeira delas em 2009. Depois, ele voltaria a ser premiado em 2010, 2011, 2012 e 2015 e agora em 2019, repetindo o prêmio da Fifa que havia conquistado neste ano.

Assim, Messi, além de encerrar o jejum de quatro anos sem receber a Bola de Ouro, se torna o seu maior ganhador, com seis, uma a mais do que o astro português Cristiano Ronaldo.

O anúncio do prêmio foi realizado por Didier Drogba, mas Messi o recebeu das mãos do croata Luka Modric, que em 2018 faturou a Bola de Ouro, mas dessa vez não figurou nem entre os 30 melhores.

Messi teve o holandês Van Dijk, zagueiro do Liverpool, como seu principal concorrente, tanto que ele foi o segundo colocado. O astro português Cristiano Ronaldo, da Juventus, ficou em terceiro, seguido por dois jogadores africanos do Liverpool, o senegalês Mané e o egípico Salah, quarto e quinto colocado, respectivamente.

Na premiação feminina, a Bola de Ouro ficou com a norte-americana Megan Rapinoe, que também foi eleita a melhor jogadora do mundo neste ano pela Fifa. A jogadora, de 34 anos, liderou a seleção dos Estados Unidos na conquista do título mundial, além de ter sido protagonista na luta por respeito à diversidade e condições igualitárias para as jogadoras em relação a atletas masculinos.

A lateral inglesa Lucy Bronze, do Lyon, foi a segunda colocação na votação da Bola de Ouro, com a norte-americana Alex Morgan sendo a terceira melhor. Nesse caso, elas inverteram as suas posições na comparação ao prêmio distribuído pela Fifa.