Messi é expulso, Athletic Bilbao marca na prorrogação e conquista Supercopa

O Athletic Bilbao fechou em grande estilo sua semana. Depois de despachar o Real Madrid nas semifinais, conquistou o título da Supercopa da Espanha diante do Barcelona, que teve Messi expulso, com gol de Iñaki Williams na prorrogação. Neste domingo, vitória por 3 a 2 e festa em vermelho e branco do time basco no estádio La Cartuja, em Sevilha.

Foi um belo gol de Iñaki Williams, logo aos 3 minutos da prorrogação, que definiu a virada no placar. Ele recebeu pela esquerda, cortou para dentro e bateu no ângulo de Ter Stegen. A bola ainda tocou na trave antes de entrar.

Irritado em mais um dia de baixa produtividade, o astro Messi ainda levou cartão vermelho antes do apito final. A derrota frustra uma das melhores partidas de Griezmann no Barcelona.

O francês fez 1 a 0 e 2 a 1 e caminhava para ser o herói de uma conquista de Supercopa pelo Barcelona. O bravo Bilbao, contudo, não se intimidou por estar atrás do placar duas vezes e mostrou força para buscar o 1 a 1 com Oscar de Marcos no primeiro tempo e o 2 a 2 com Villalibre no último minuto do segundo.

A prorrogação foi aberta logo com gol de Iñaki Williams. Uma pintura para coroar uma campanha perfeita. Como o Barcelona não conseguiu mostrar a mesma força de reação do time basco, restou o lamento e a frustração por mais uma perda de título do time catalão, que necessita de uma reformulação.

Foi o 35.° título da história do Athletic Bilbao. Entre os espanhóis, perde apenas para os gigantes Barcelona, com 94, e Real Madrid, com 92. Uma conquista gigante. E ainda tem a final da Copa do Rei, em abril, diante da Real Sociedad.