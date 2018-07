Messi e Iniesta voltam a treinar com grupo no Barcelona

Lionel Messi e Andres Iniesta voltaram a treinar com o grupo do Barcelona nesta segunda-feira, dando sequência as suas recuperações físicas. Os dois jogadores, assim como o zagueiro Thomas Vermaelen, recém-contratado, ainda estão em processo de reabilitação.

Apesar da participação nas atividades, o trio tem poucas chances de ser relacionado para a partida contra o Athletic Bilbao, sábado, no Camp Nou, em rodada do Campeonato Espanhol. Sem ritmo, eles ficaram fora dos treinos durante quase toda a semana passada.

Messi se recupera de uma lesão muscular, enquanto Iniesta tinha uma contusão no joelho. Vermaelen, que acabou de vir do Arsenal, se reabilita de um problema no tendão. O zagueiro ainda não fez sua estreia com a camisa do time catalão.

Em início de temporada, o Barcelona, atual vice-campeão, venceu as duas partidas que disputou no Campeonato Espanhol.