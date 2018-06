Messi é liberado de jogo do Barcelona para acompanhar nascimento do 3º filho

Nasceu na manhã deste sábado Ciro, o terceiro filho de Lionel Messi. Por isso, o craque do Barcelona ficará fora do confronto contra o Málaga, às 16h45 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Messi sobra no Espanhol e CR7 domina a Liga dos Campeões

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

A confirmação do nascimento foi anunciado pela cunhada do jogador, Carla Rocuzzo, que postou nas redes sociais que estava "muito feliz, acompanhada agora por três corações" - um para cada filho de Messi.

O Barcelona divulgou logo cedo um comunicado informando que o jogador argentino estava fora da lista de relacionados para a partida, sem justificar o motivo. Em seu lugar, foi colocado o zagueiro colombiano Yerry Mina, ex-Palmeiras.

Messi casou-se com Antonella em junho de 2017 e já tinha dois filhos com a esposa: Thiago, que nasceu em 2012, e Mateo, de 2015. O restante do elenco do Barcelona já está em Málaga, concentrado em um hotel, à espera do duelo.

O time catalão lidera com folga a tabela do Campeonato Espanhol, com 68 pontos, oito à frente do Atlético de Madrid, o segundo colocado. O vice-líder entrará em campo apenas no domingo, quando receberá o Celta de Vigo.