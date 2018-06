Messi e mais cinco argentinos são testados em exame antidoping surpresa da Fifa

O capitão e craque Lionel Messi foi um dos seis jogadores da seleção argentina submetidos a testes antidoping nesta terça-feira, durante treino da equipe em Bronnitsy, nas proximidades de Moscou. A inspeção foi feita de surpresa por integrantes do setor de controle da Fifa.

+ Com Caballero no gol e Meza no meio, Sampaoli indica time argentino para estreia

+ Após denúncia de assédio sexual contra Sampaoli, Argentina veta jornalistas em treino

Além do astro do Barcelona, os outros atletas submetidos a provas foram o goleiro Franco Armani, o zagueiro Nicolás Otamendi, os meio-campistas Marcos Acuña e Eduardo Salvio e o atacante Paulo Dybala, segundo informou a delegação argentina.

A escolha dos jogadores foi feita por sorteio. Não há mais detalhes da verificação surpresa, que é uma prática comum da Fifa antes e durante as competições. Os 23 convocados pelo técnico Jorge Sampaoli estiveram em campo no treinamento desta terça-feira.

A Argentina está a quatro dias de fazer a estreia na Copa do Mundo da Rússia, pelo Grupo D. O primeiro jogo será neste sábado, às 10h (de Brasília), em Moscou, contra a Islândia. No segundo compromisso, encara a Croácia, dia 21, e fecha a fase inicial do Mundial diante da Nigéria, dia 26.