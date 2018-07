Messi e Mascherano já estão com a Argentina para a Copa América

Após conquistarem o título da Liga dos Campeões da Europa pelo Barcelona no último sábado, o atacante Lionel Messi e o volante Javier Mascherano chegaram nesta terça-feira ao Chile para se juntarem ao grupo da seleção da Argentina, que vai estrear na Copa América no próximo sábado diante do Paraguai.

Messi e Mascherano desembarcaram na manhã desta terça em Santiago e depois pegaram uma conexão para La Serena, onde a Argentina está concentrada. A cidade será o palco do confronto contra a seleção paraguaia, válida pela primeira rodada do Grupo B, que também conta com o Uruguai e a Jamaica.

A chegada dos jogadores do Barcelona deixa completo o grupo dirigido por Gerardo Martino, que mesmo sem Messi goleou a Bolívia por 5 a 0, em amistoso disputado no último sábado, na preparação para a disputa da Copa América.

No mesmo dia, Messi e Mascherano participaram da vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre a Juventus, em Berlim, na decisão da Liga dos Campeões. Carlitos Tévez e Roberto Pereira, ambos jogadores do time de Turim, se apresentaram a Martino na noite de segunda-feira.

Agora com Messi e Mascherano, a Argentina vai intensificar a sua preparação para a Copa América, torneio que a equipe não vence desde a edição de 1993.