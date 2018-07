Messi e Neymar fazem história na goleada de 7 a 0 do Barcelona

As atuações destacadas do argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar na goleada sobre o Celtic por 7 a 0, nesta terça-feira, vão ficar marcadas por feitos históricos. Neymar é o primeiro atacante em todas as edições da competição a dar quatro assistências e ainda anotar um gol na mesma partida. Além do belo gol de falta, o brasileiro protagonizou uma tabelinha com Messi que já está entre as grandes jogadas da temporada europeia.

O feito do argentino mostra sua capacidade extraordinária para fazer gols. Pela sexta vez no torneio, Messi anotou três gols na mesma partida, o chamado hat-trick. Ele é agora o jogador que mais vezes alcançou a marca, superando Di Stéfano, Puskás e Cristiano Ronaldo. Na carreira, Messi já completou o hat-trick nada menos que 36 vezes.

“Se ele joga como um camisa 8, ele vai bem. Se joga como uma camisa 6, também vai bem. Ele é o melhor jogador de todos os tempos e temos de aproveitar suas atuações. Foi um espetáculo do início do fim”, elogiou o técnico Luis Enrique.

Em quatro meses, foi a primeira vez que o Barcelona escalou o trio MSN desde o início da partida. O brasileiro ficou longe do Barcelona por causa da disputa dos das férias, Jogos Olimpícos, um período de treinametnos com a seleção principal e a participação em dois jogos das Eliminatórias paraa Copa do Mundo. “Neymar esteve fora por causa das Olimpíadas e não conseguimos jogar juntos. Dessa vez conseguimos e deu tudo certo”, comemorou o uruguaio Luis Suárez.