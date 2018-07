Messi e Neymar ficam fora de treino do Barcelona após derrota

O craque argentino, segundo a imprensa espanhola, teria jogado sob efeito de infiltrações, por estar sofrendo com dores no tornozelos esquerdo. Já o brasileiro, fez trabalho específico, de acordo com nota publicada no site Blaugrana, sem que fosse anunciado algum problema físico.

Também se exercitaram em separado, o lateral-direito Douglas e o zagueiro belga Thomas Vermaelen. Andrés Iniesta, que se recupera de lesão muscular na perda direita, ficou no departamento médico, também de acordo com o clube.

Nesta quarta-feira, o Barça pegará o Espanyol na decisão da Supercopa da Catalunha, em jogo que será disputado na cidade de Girona. No sábado, o adversário será o Celta de Vigo, no estádio Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.