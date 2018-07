Messi e Neymar marcam e Barcelona supera o Atlético em Madri

O duelo deste sábado pela terceira rodada do Campeonato Espanhol entre o campeão europeu e espanhol Barcelona contra o Atlético de Madrid mostrou mais uma vez o talento individual das estrelas do time catalão. Com um lindo gol de falta de Neymar e um golaço de Messi, o time de Luis Enrique venceu de virada o Atlético por 2 a 1, na casa do adversário, e reforçou a sua posição de liderança na competição, com 100% de aproveitamento. O time de Madri perdeu sua primeira partida no Espanhol.

Com um início muito movimentado, os dois times criaram várias oportunidades de gol na primeira etapa. Na primeira chance clara, Rakitic chutou firme para boa defesa de Oblak, após passe primoroso de Iniesta. O time catalão perdeu outras chances, com Neymar e Suárez, e ficou sem alterar o placar. Por sua vez, o Atlético também assustou com Fernando Torres, em chute que passou perto da meta de Ter Stegen, ainda no primeiro tempo.

Na etapa complementar, o duelo ficou ainda mais emocionante. Logo aos 6 minutos, Fernando Torres, em falha da defesa catalã, abriu o marcador com o costumeiro oportunismo e a conhecida categoria.

A reação do Barcelona não demorou muito. Aos 9, em cobrança perfeita, Neymar deixou tudo igual em Madri. Logo depois, aos 15 da etapa complementar, Luis Enrique definiu a partida com uma alteração. O técnico colocou Messi em campo e o argentino resolveu o duelo.

Em poucos lances, Messi imprimiu toda sua classe e deixou a defesa adversária sem saber como marcá-lo. Até que, aos 32, em jogada maravilhosa com Suárez, Messi saiu na cara de Oblak e tocou de trivela para fazer o gol da vitória de sua equipe.

O Barcelona volta agora suas atenções para a estreia na Liga dos Campeões da Europa contra a Roma, na próxima quarta, na capital italiana. O Atlético também estreia na Liga dos Campeões. O time de Madri entra em campo na Turquia, contra o Galatasaray, na terça-feira.

VALENCIA VENCE

No outro duelo pelo Espanhol neste sábado, o Valência venceu em Gijón o Sporting por 1 a 0, gol de Francisco Alcácer. A equipe espanhola também volta suas atenções para a Liga dos Campeões. A estreia acontece na próxima quarta, em casa, contra o Zenit St. Petersburg.