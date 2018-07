Messi e Neymar voltam a desfalcar treino do Barcelona nesta terça

Assim como já havia acontecido na última segunda-feira, Neymar e Lionel Messi ficaram fora do treino que o elenco do Barcelona realizou no gramado nesta terça, em atividade que visou também a disputa da final da Supercopa da Catalunha, contra o Espanyol, nesta quarta, em Girona.

Os dois astros seguiram afastados dos trabalhos no campo com os seus companheiros depois de terem defendido a equipe na derrota por 3 a 1 para o Real Madrid, no clássico do último sábado, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

Neymar e Messi, assim como a grande maioria dos astros do Barça, deverão ficar fora desde duelo diante do Espanyol, pois um acordo firmado anteriormente entre os dois clubes com a Federação Catalã de Futebol já previa que os dois times utilizariam o menor número possível de atletas titulares ou da primeira equipe dos seus respectivos elencos.

O lateral brasileiro Douglas e o zagueiro Thomas Vermaelen também voltaram a realizaram trabalhos específicos de recuperação física nesta terça, assim como já havia ocorrido na segunda-feira. Assim, eles são outros que não deverão viajar até Girona, assim como acontecerá com Andrés Iniesta, que ficou fazendo fisioterapia após lesionar a perna direita no clássico de sábado.

Já o lateral brasileiro Adriano, recuperado de lesão, voltou a trabalhar com o grupo de jogadores do Barça e poderá receber alta médica para estar em campo durante alguns minutos no confronto diante do Espanyol.