Messi é nomeado embaixador de sua cidade natal

Acompanhado pelos seus pais e amigos, Messi foi presenteado com uma bandeira da cidade rosarina em uma cerimônia oficial comandada pela prefeita Mónica Fein. "É um orgulho muito grande para mim receber este prêmio, em minha cidade, em meu país", afirmou Messi, de 24 anos, que aso 12 de idade se juntou ao Barcelona, clube pelo qual se consagraria.

"Quero agradecer este reconhecimento em Rosario, em minha casa, no lugar onde nasci, onde está meu povo, minha família e onde seguramente vou viver", acrescentou o craque, que aparece como grande favorito a ser eleito pela Fifa o melhor jogador do mundo pelo terceiro ano consecutivo.

Messi passa férias em Rosario e, na última quinta, por meio de nota publicada no site oficial de sua fundação, desejou rápida recuperação à presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, que será operada no próximo dia 4 de janeiro, de um tumor na tireoide. Nesta sexta, o jogador voltou a falar da líder do seu país, e desejou "a melhor das sortes" para ela em seu tratamento.