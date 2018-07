Messi é o melhor do mundo, diz Neymar

Em meio à rivalidade que cerca uma possível final do Mundial de Clubes entre Santos e Barcelona, Pelé declarou recentemente que considera Neymar, de 19 anos, "mais completo" do que Messi, eleito pela Fifa como o melhor do mundo em 2009 e 2010, e novamente candidato ao título neste ano.

"Não vim aqui provar nada", disse Neymar, um dia depois de desembarcar no Japão para a disputa do Mundial. "Eu sempre disse que o Messi é o melhor jogador do mundo".

Com seu cabelo moicano, seus brincos e sua vocação para polêmicas - em novembro, por exemplo, ele foi condenado pela Justiça por causa de uma mensagem em seu Twitter que dizia "juiz ladrão, vai sair de camburão" -, Neymar não poderia ser mais diferente do que o "bom moço" Messi.

Outra comparação que ele rejeita é com o próprio Pelé, bicampeão mundial de clubes pelo Santos em 1962 e 63. "Pelé foi uma lenda, único", disse ele a jornalistas na sexta-feira. "Nunca serei como ele."

Sobre a esperada final do dia 18, o atacante afirmou que "impedir (Messi) de jogar é muito difícil, mas vamos procurar maneiras de desacelerá-lo".

Para que esse jogo aconteça, o Santos terá de passar pela semifinal do torneio, contra o mexicano Monterrey ou o japonês Kashiwa Reysol. Já o Barça garante a vaga na final se passar pelo vencedor do duelo entre o qatariano Al Sadd e o tunisiano Esperance.

Enquanto o Santos passou praticamente todo o segundo semestre se preparando para o Mundial, inclusive preterindo a disputa do Campeonato Brasileiro, o Barcelona continua muito dedicado ao Campeonato Espanhol, e só embarcará para o Japão depois do clássico de sábado contra o Real Madrid.

Se por um lado o time brasileiro teve mais tempo para a aclimatação, por outro sofrerá o desfalque do volante Adriano, lesionado, que, como admitiu Neymar, vai "fazer muita falta".

Isso, no entanto, não desanima o atacante santista. "Vou fazer de tudo para que a gente vença, e todo mundo no time vai. Se eu tiver um pouco de espaço vai ser legal, porque eu sofro muitas faltas. Vai ser difícil, mas quero deixar minha marca no clube e fazer parte da sua história."

(Reportagem de Alastair Himmer em Tóquio)