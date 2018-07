Barça vence o Sporting Gijón e abre vantagem no Espanhol

O Barcelona segue nadando de braçadas no Campeonato Espanhol e venceu mais uma vez nesta quarta-feira. Em jogo atrasado da 16.ª rodada, o time catalão contou novamente com dias inspirados de Lionel Messi e Luis Suárez para bater o Sporting Gijón por 3 a 1, mesmo fora de casa, e abrir seis pontos de vantagem na liderança da tabela.

O resultado levou o Barcelona a 60 pontos no Espanhol, contra 54 do vice-líder Atlético de Madrid. No sábado, os comandados de Luis Enrique voltam a campo para encarar o Las Palmas, fora de casa. Já o Sporting Gijón segue com 23 pontos, na 16.ª colocação, e visita o Betis, também no sábado.

Em meio à semana de disputa pela Liga dos Campeões, o Barcelona entrou em campo em jogo atrasado por causa da sua participação no Mundial de Clubes, no fim do ano passado. Messi marcou os dois primeiros e Suárez selou o placar, depois de perder um pênalti. Neymar acertou a trave no primeiro tempo, mas foi o mais apagado do trio.

Como era de se esperar, o Barcelona começou pressionando, mas viu o Sporting Gijón responder e quase marcar aos oito minutos. O time catalão só levou perigo aos 20, quando Neymar deu enfiada precisa para Suárez, que finalizou em cima do goleiro.

Não demorou para que a pressão catalã se transformasse em vantagem no placar. Aos 24 minutos, Messi recebeu perto da meia-lua, cortou para o meio e bateu cruzado, no canto direito do goleiro. Gol de número 300 do argentino no Campeonato Espanhol, e bem à sua característica.

A resposta dos donos da casa veio apenas dois minutos depois, quando Castro aproveitou rápido contra-ataque e bom passe de Menéndez para marcar de carrinho. O jogo era lá e cá, e o Barcelona também não tardou em recuperar a vantagem. Aos 30, Suárez e Messi fizeram bela tabela na área do Sporting. O uruguaio, então, rolou para trás e o argentino bateu firme, no alto, sem chance para Cuellar.

O gol relaxou o Barcelona, que chegou apenas mais uma vez no primeiro tempo. Após nova finalização de Messi e rebote do goleiro, Neymar dominou e, marcado, achou um lindo chute colocado. A bola tocou o travessão.

No segundo tempo, os visitantes voltaram a atacar e tiveram grande chance para ampliar aos 16 minutos. Neymar recebeu pelo lado esquerdo da área, tentou o drible em Cuellar e caiu. O árbitro marcou pênalti. Suárez foi para a cobrança, desta vez direto para o gol, mas o goleiro espalmou.

O uruguaio queria o dele, que viria cinco minutos depois. Aos 21 minutos, o atacante recebeu pelo lado direito, dentro da área, e acertou lindo chute colocado de canhota, finalizando o placar.