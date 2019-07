Messi elogia Argentina: 'Estes jogadores fizeram um grande sacrifício'

Apesar de protagonizar mais uma decepção com a Argentina, Lionel Messi saiu de campo fazendo elogios à atuação da sua equipe. Para o principal jogador do time, a seleção argentina fez uma boa exibição, mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Brasil, na noite desta terça-feira, pela semifinal da Copa América.

"Estes jogadores fizeram um grande sacrifício nesta noite. Eles recém todo o respeito. A seleção conta agora com um elenco para continuar crescendo", disse Messi, que se colocou à disposição do técnico Lionel Scaloni para seguir defendendo a equipe. "Se eu puder ajudar de alguma maneira, vou continuar fazendo. Me senti muito bem com este grupo."

Na sua avaliação, os argentinos foram melhores que os brasileiros no Mineirão, apesar da vitória dos anfitriões. "Acho que fizemos uma grande partida. E eles não foram superiores a nós", afirmou o atacante, ao fazer coro com o técnico Scaloni, que dissera o mesmo momentos antes, na entrevista coletiva.

Assim como o treinador, Messi também criticou a arbitragem do equatoriano Roddy Zambrano. Ele reclamou de dois pênaltis não marcados, ambos no segundo tempo, e criticou a falta da intervenção do árbitro de vídeo (VAR), nestes dois momentos importantes do confronto.

"Tiveram algumas jogadas claras que não foram checadas pelo VAR", disse o jogador do Barcelona, ao lembrar de lances menos decisivos que passaram pelo crivo do vídeo em outros jogos da Copa América.

Com a eliminação desta terça, Messi amargou mais uma decepção com a camisa da Argentina, que ampliou seu jejum de títulos, que já dura 26 anos. Nem mesmo o eleito cinco vezes o melhor do mundo vem conseguindo acabar com esta sina.

Com Messi, a Argentina perdeu as finais da Copa do Mundo de 2014, também no Brasil, e das Copas Américas de 2015 e 2016, ambas diante do Chile, nas penalidades. A única conquista que ele tem com a seleção é a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.