Messi entra no 2º tempo, decide e Barça vence Betis de virada no Espanhol

Lionel Messi voltou a fazer a diferença para o Barcelona neste domingo. Entrando em campo somente aos 11 minutos do segundo tempo, o atacante argentino teve tempo de fazer um gol e participar dos outros dois na virada sobre o Betis, por 3 a 2, fora de casa, em rodada do Campeonato Espanhol.

O triunfo levou o time catalão à vice-liderança da tabela, com os mesmos 43 pontos do Real Madrid. O Barça ocupa o segundo posto por levar vantagem nos critérios de desempate. Os dois grandes da Espanha, contudo, estão longe do líder Atlético de Madrid, dono de 50 pontos em 19 jogos - Barça e Real já somam 21 partidas cada. Já o Betis é o sétimo colocado, com 30.

A partida disputada em Sevilha contou com dois momentos bem distintos: antes e depois de Messi em campo. Quando o argentino esquentava o banco de reservas, o Betis abriu o placar aos 38 minutos de jogo, com gol de Borja Iglesias.

Mas o cenário mudou no segundo tempo. Aos 11 minutos, Messi entrou em campo, na vaga de Pjanic. Três minutos depois, balançou as redes e empatou o duelo, com passe de Dembélé. A virada veio aos 23, quando o argentino iniciou jogada que culminou em gol contra de Victor Ruiz.

Menos de dez minutos depois, o mesmo Victor Ruiz se redimiu ao decretar novo empate no placar. Mas Messi voltou a movimentar o ataque catalão em lance com finalização de Trincão, aos 42 minutos do segundo tempo, sacramentando a vitória dos visitantes.

Mais cedo, neste domingo, Athletic Bilbao e Valencia empataram por 1 a 1, em Bilbao, enquanto a Real Sociedad goleou o Cádiz por 4 a 1. Em casa, o Osasuna bateu o Eibar por 2 a 1.