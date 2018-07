Messi marca três gols e Argentina dá goleada sobre o Panamá

Com extrema facilidade, principalmente após a entrada do craque Lionel Messi no segundo tempo - marcou três gols -, a seleção da Argentina goleou o Panamá por 5 a 0, nesta sexta-feira, no estádio Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos, e está classificada às quartas de final da Copa América Centenário - se junta a Colômbia, México e Venezuela nesta lista.

Com seis pontos, a Argentina lidera o Grupo D e na terceira e última rodada lutará apenas para confirmar a primeira colocação - na terça-feira, às 23 horas (de Brasília), em Seattle, precisa só do empate contra a eliminada Bolívia, sem ponto. Já o Panamá encara o Chile mais cedo no mesmo dia, às 21 horas, na cidade da Filadélfia. Ambos têm três pontos e os chilenos, por terem melhor saldo de gols - jogarão pelo empate para avançar.

Assim como fez na estreia contra o Chile, o técnico Gerardo Martino resolveu começar a partida com Messi no banco de reservas. No primeiro tempo, a Argentina abriu o placar logo aos seis minutos com o zagueiro Otamendi de cabeça, após cobrança de falta pela esquerda, mas passou por dificuldades. Principalmente para controlar os nervos por causa da violenta marcação do Panamá. O resultado disso foram diversas confusões, cartões amarelos para os dois lados e o vermelho para o panamenho Aníbal Godoy.

Com a expulsão, o jogo ficou mais "tranquilo" e a Argentina, pela melhor técnica, começou a criar chances. O argentino Higuain perdeu algumas chances e os gols só saíram com a entrada de Messi, aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 23, o craque aproveitou uma sobra na entrada da área e chutou na saído do goleiro Penedo. Aos 32, fez o segundo em uma cobrança de falta perfeita no ângulo esquerdo alto da meta panamenha. E, aos 41, a defesa do Panamá saiu jogando errado mais uma vez e a bola chega aos pés do meia, que driblou o zagueiro Baloy e mandou para o fundo das redes.

O placar de 4 a 0 já estava deixando a torcida argentina extasiada com a atuação de Messi, mas ainda houve tempo para mais um gol. Aos 44 minutos, do meio de campo o craque lançou Rojo, que só ajeitou de cabeça para o atacante Aguero, livre na pequena área, fechar a goleada.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 5 x 0 PANAMÁ

ARGENTINA - Sergio Romero; Mercado, Otamendi, Funes Mori e Rojo; Augusto Fernández (Messi), Mascherano e Banega; Gaitán, Higuain (Aguero) e Di Maria (Lamela). Técnico: Gerardo Martino.

PANAMÁ - Jaime Penedo; Adolfo Machado, Baloy, Roderick Miller e Luis Henríquez; Aníbal Godoy, Gabriel Gómez, Alberto Quintero e Cooper (Abdiel Arroyo); Valentin Pimentel (Camargo) e Blas Pérez (Luis Tejada). Técnico: Hernán Darío Gomez.

GOLS - Otamendi, aos 6 minutos do primeiro tempo; Messi, aos 23, aos 32 e aos 41, e Aguero, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Augusto Fernández, Mascherano e Gaitán (Argentina); Baloy, Luis Henríquez, Cooper e Blas Pérez (Panamá).

CARTÃO VERMELHO - Aníbal Godoy (Panamá).

ÁRBITRO - Joel Aguilar (Fifa/El Salvador).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Soldier Field, em Chicago (Estados Unidos).