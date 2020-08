Messi envia documento que formaliza desejo de deixar o Barcelona, diz imprensa argentina e espanhola

Lionel Messi está próximo de sair do Barcelona. Esta é a informação que vem da Argentina e da Espanha. O atacante comunicou à diretoria do clube catalão que não deseja continuar na equipe após se reunir com o técnico Koeman. Seu contrato possui cláusula de rescisão unilateral ao término da temporada, o que viabilizaria a vontade do jogador de sair. Seu atual vínculo com clube se estende até junho de 2021.

A informação foi divulgada pela emissora TyC Sports e pelo jornal Olé, ambos da Argentina. Além deles, o periódico espanhol Marca também divulgou a notícia na Europa. De acordo com as publicações, Messi teria enviado pelo correio um "burofax" ao Barcelona, recurso utilizado na Espanha para o envio de documentos urgentes.

O meio escolhido pelo o argentino para informar os dirigentes catalães tem um objetivo: formalizar seu desejo de sair. Segundo o Marca, o prazo para que o argentino utilizasse a cláusula de rescisão se expirou em junho. No entanto, Messi acredita que em decorrência das mudanças no calendário europeu, ele ainda pode acionar o recurso e anular o contrato.

Por outro lado, o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, já manifestou que conta com a presença do atacante para a próxima temporada. Disse que ele fica. De acordo com o mandatário, Messi só poderá deixar o clube catalão se alguma equipe pagar sua multa rescisória, avaliada em 700 milhões de euros (R$ 4,6 bilhões).

Desde a goleada sofrida para o Bayern de Munique por 8 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões, Messi não faz aparições públicas. De acordo com a rádio catalã RAC1, o argentino teria deixado claro aos dirigentes do clube que se via mais fora da equipe do que dentro. Essa mesma informação foi dada pelo jornalista brasileiro Marcelo Bechler, do Esporte Interativo.

APOIO

Após a notícia sobre o envio do documento, Messi ganhou apoio de Carles Puyol. O ex-zagueiro e ídolo do Barcelona publicou uma mensagem para o craque em sua conta no Twitter. "Respeito e admiração, Leo. Todo meu apoio, amigo", escreveu.

QUAL PODE SER O FUTURO DE MESSI?

Se confirmar a despedida do Barcelona, Lionel Messi já tem vários clubes candidatos a recebê-lo como reforço. Clubes como Manchester City, onde voltaria a trabalhar com Pep Guardiola, Manchester United, Inter de Milão e Chelsea podem ser os destinos. Outra possibilidade é o craque topar fazer companhia para Neymar no Paris Saint-Germain ou até mesmo com Cristiano Ronaldo na Juventus.