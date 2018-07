Messi esperava resultado melhor na Bolívia: 'Poderíamos ter vencido'

LA PAZ - Apagado no empate em 1 a 1 com a Bolívia, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, o atacante Lionel Messi considerou que a Argentina poderia ter saído de campo com a vitória em La Paz nesta terça-feira, mas reconheceu que desperdiçou uma grande chance de gol nos minutos finais.

"A verdade é que fiquei um pouco chateado, porque depois do grande esforço que fizemos, poderíamos ter vencido", opinou Messi, que admitiu ter tido dificuldades com a altitude de 3,6 mil metros de La Paz: "demora-se muito mais para se adaptar".

O atacante do Barcelona teve grande oportunidade para fazer o segundo gol argentino e garantir a vitória, aos 38 minutos do segundo tempo, ao ficar cara a cara com o goleiro Sergio Galarza. No entanto, a finalização foi ruim e acertou o arqueiro adversário.

"Confesso que titubeei um pouco. O goleiro já estava em cima, e o gramado muito secou também não me ajudou", justificou o jogador, que já pensa no próximo jogo pelas Eliminatórias, em junho contra a Colômbia.

"É uma adversária que vem muito bem, crescendo nas últimas partidas desde a chegada de José Pekerman (técnico) e que tem ótimos jogadores. Mas o importante é que estamos cada vez mais perto da Copa", destacou.