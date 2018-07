Messi está a um gol de igualar recorde do Barcelona

Lionel Messi precisa de um gol para chegar ao número recorde de gols do Barcelona, após o total de César Rodriguez ser revisado de 235 para 232, afirmou o clube.

O Centro de Estudos e Documentação do Barça e o jornal La Vanguardia conduziram uma pesquisa conjunta para verificar o número de gols oficiais marcados por Rodriguez nos anos 1950.

O estudo mostrou que ele marcou três gol a menos do que o pensado anteriormente, afirmou o Barça em um comunicado no site oficial (www.fcbarcelona.com).

Melhor jogador do mundo do ano, Messi, que já tem 51 gols marcados em todas as competições desta temporada, pode igualar ou superar o recorde quando o Barcelona receber o Granada pelo campeonato espanhol mais tarde nesta terça-feira. O jogador de 24 anos está em sua oitava temporada com o clube.

"Após estudar todas as partidas de César, ficou confirmado que Messi está apenas um gol atrás", disse o Barça.

"Vale notar que César Rodriguez é o maior artilheiro do clube em partidas oficiais, mas o recorde absoluto é de Paulino Alcántara, que marcou 369 gols em 357 jogos oficiais e amistosos."

