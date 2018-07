Messi está perto de superar gols de Pelé em uma única temporada

SÃO PAULO - A imprensa espanhola tem dito que Messi está a quatro gols de superar Pelé no melhor ano da carreira do Rei, que foi em 1959. O argentino, depois de marcar três gols no último fim de semana pelo Barcelona, já tem em sua conta 71 (59 com o Barcelona e 12 pela Argentina, que disputa as Eliminatórias da Copa de 2014) em 2012. Os espanhóis dizem que Pelé balançou as redes 75 vezes na temporada de 1959, quando tinha 18 para 19 anos (ele é de 23 de outubro), e que, portanto, bastaria que Messi marcasse mais cinco gols para ultrapassar o Rei. A conta faz os torcedores do Barcelona e a mídia espanhola festejarem, afinal, o 'novo Pelé, joga naquele país.

Ocorre que a contabilização feita pelos jornalistas espanhóis precisa de algumas explicações. O site da Fifa indica que Pelé marcou 127 gols em 1959, portanto, muito mais que os 75 registrados na comparação com Messi. Esses números levam em conta partidas de Pelé pela seleção paulista e também pelo time do Exército. Defendendo o verde oliva da farda brasileira, Pelé fez 15 gols. Mesmo desconsiderando essa contagem, o ex-jogador do Santos ainda ficaria com 112 na temporada.

Para chegar aos 75 gols, então, os jornalistas espanhóis ignoraram outros 37 gols feitos por Pelé em 35 amistosos do time da Vila. Naquela época era muito comum para as equipes brasileiras saírem em excursões mundo afora, ou mesmo realizar confrontos 'caça níquel' no País. O certo seria creditar 112 gols a Pelé, mas a metodologia espanhola não leva em consideração gols marcados em amistosos, independentemente da disputa entre Messi e Pelé. Esse critério é usado para todas as suas estatísticas. De modo que a comparação dos dois craques, um da atualidade e outro do passado, se justifica nesses termos.

No total, Pelé disputou 103 partidas em 1959, o que lhe confere uma média de 1,23 gol por jogo. O grande destaque vai para seu desempenho no Campeonato Paulista, com 45 gols em 32 partidas. O único aspecto em que Messi supera Pelé é na média de gols: com 71 em 54 jogos. Assim, o argentino alcança impressionantes 1,31 gol por partida.

VEJA OS NÚMEROS DE PELÉ

Total de gols de Pelé em 1959, de acordo com a Fifa: 127

Pela Seleção Paulista e Exército: 15 gols

Pelo Santos: 101 gols

Paulistão: 45

Amistosos pelo Santos: 37 gols

Torneio Pentagonal do México: 5 gols

Torneio Rio-SP: 6 gols

Troféu Tereza Herrera: 1 gol

Torneio Valencia: 5 gols

Taça Brasil: 2 gols

Pela Seleção Brasileira: 11 gols

Brasil 2 x 2 Peru - 1 gol

Brasil 3 x 0 Chile - 2 gols

Brasil 4 x 2 Bolívia - 1 gol

Brasil 4 x 1 Paraguai - 3 gols

Brasil 1 x 1 Argentina - 1 gol

Brasil 7 x 3 Chile - 3 gols

Fontes: Site do Santos, Site da Fifa e Pele.net