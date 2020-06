Messi está prestes a atingir os 700 gols; veja quantos gols o argentino marcou por temporada 

Lionel Messi pode atingir a marca de 700 gols nesta semana. O craque do Barcelona teve a oportunidade de marcar seu septingentésimo tento na última partida dos catalães contra o Sevilla, time cujas redes mais foram balançadas pelo argentino, mas isso não aconteceu. O jogo era pelo Campeonato Espanhol. Agora, o craque terá a chance de atingir essa marca histórica contra o Athletic de Bilbao, nesta terça-feira, dia 23.

O Estadão relembra quantos gols Messi marcou por temporada e destaca os 10 maiores goleadores da história do futebol mundial. Os gols de Messi se dividem em partidas oficiais pelo Barcelona, onde o argentino acumula 629 gols, e pela seleção argentina, onde o craque marcou 70 vezes.

Temporada 2004/05 – 9 partidas

1 gol e nenhuma assistência.

Temporada 2005/06 – 25 partidas

8 gols e 5 assistências.

Temporada 2006/07 – 36 partidas

17 gols e 4 assistências.

Temporada 2007/08 – 40 partidas

16 gols e 18 assistências.

Temporada 2008/09 – 51 partidas

38 gols e 18 assistências.

Temporada 2009/10 – 53 partidas

47 gols e 13 assistências.

Temporada 2010/11 – 55 partidas

53 gols e 24 assistências.

Temporada 2011/12 – 60 partidas

73 gols e 32 assistências.

Temporada 2012/13 – 50 partidas

60 gols e 15 assistências.

Temporada 2013/14 – 46 partidas

41 gols e 14 assistências.

Temporada 2014/15 – 57 partidas

58 gols e 29 assistências.

Temporada 2015/16 – 49 partidas

41 gols e 24 assistências.

Temporada 2016/17 – 52 partidas

54 gols e 16 assistências.

Temporada 2017/18 – 54 partidas

45 gols e 18 assistências.

Temporada 2018/19 – 50 partidas

51 gols e 21 assistências.

Temporada 2019/20 – 34 partidas – Em andamento

26 gols e 18 assistências.

Seleção Argentina

Desde que estreou na seleção argentina, em 2005, Lionel Messi disputou 138 partidas e balançou as redes 70 vezes. Foram dois gols em 2006; cinco, em 2007; dois, em 2008; três, em 2009; dois, em 2010; quatro, em 2011; sete, em 2012; três, em 2013; seis, em 2014; três, em 2015; seis, em 2016; dois, em 201; mais dois, em 2018; e, por fim, quatro, em 2019.

Poucos jogadores na história do futebol conseguiram atingir e ultrapassar a marca dos 700 tentos em clubes. Na lista dos 10 maiores goleadores, Messi fica na sexta colocação, atrás de Pelé, em primeiro lugar, com 756 gols, Romário, em segundo, com 747 gols, o alemão Gerd Müller, em terceiro, com 727 gols, o português Cristiano Ronaldo, em quarto, com 725 gols, e do húngaro, Ferenc Puskás, com 712 gols.

Pelé – 756 gols. Romário – 747 gols. Gerd Müller – 727 gols. Cristiano Ronaldo – 725 gols. Ferenc Puskás – 712 gols. Lionel Messi – 699 gols. Josef Bican – 636 gols. Eusébio – 623 gols. Ferenc Deak – 546 gols Túlio Maravilha – 545 gols.

Esse ranking leva em consideração apenas gols em partidas oficiais. Pelé, somados os amistosos, por exemplo, marcou mais de 1.200 gols. Há quem diga que o austriaco Josef Bican é o maior goleador da história, tendo balançados as redes adversárias mais de 1.400 vezes.