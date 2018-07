Messi exalta 'fenomenal' Cristiano Ronaldo e diz que quer se aposentar no Barcelona

O argentino Lionel Messi rasgou elogios ao astro do Real Madrid Cristiano Ronaldo durante uma entrevista ao Tencent Sports, da China. Para ele, a suposta rivalidade entre os dois na disputa de quem é o melhor do mundo é algo inventado pela mídia.

O atacante do Barcelona disse estar impressionado com a temporada do português, que ajudou o Real Madrid a conquistar a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol.

"Ele é um jogador fenomenal, com muitas qualidades que melhoram ano após ano. É por isso que ele é um dos melhores do mundo", elogiou. "Isso de que somos rivais é muito mais inventado pela mídia do que algo da gente. O que falam não importa".

Durante a entrevista, Messi ainda reiterou sua vontade de permanecer no Barcelona até se aposentar. "Hoje, eu só penso onde estou, em conquistar a maior quantidade de títulos possíveis no Barcelona. Continuar no Barça é o que eu sempre quis, o que eu sempre sonhei. Já falei que quero terminar minha carreira no Barcelona. Veremos se vai ser assim".

Segundo o Aol, o Barcelona já negocia um novo contrato para Messi até 2021 ou 2022. O atual acordo com o time expira no ano que vem.