Messi exalta orgulho por resgatar 'esperança' do torcedor argentino

De férias após ter ajudado a Argentina a ser vice-campeã da Copa de 2014, Lionel Messi resolveu se manifestar publicamente nesta sexta-feira para agradecer o apoio dos torcedores do seu país depois da derrota sofrida diante da Alemanha, na final do último domingo, no Maracanã, assim como exaltou o fato de que o time nacional conseguiu, ao menos, resgatar o orgulho da nação com a boa campanha realizada no Brasil.

"Quero agradecer todas as mostras de apoio que temos recebido desde que acabou o Mundial. É um orgulho comprovar como a esperança de todo um país foi recuperada e temos objetos pela frente muito lindos que enfrentaremos com o mesmo compromisso. Obrigado a todos. Um abraço", escreveu o astro, por meio de sua página no Facebook.

Junto com a mensagem de agradecimento, o atacante do Barcelona postou uma foto, tirada na sede da Associação de Futebol Argentino (AFA), na qual posa ao lado de três companheiros de seleção argentina: Javier Mascherano, Angel di María e Ezequiel Lavezzi.

Depois de ter eliminado a Holanda nos pênaltis na semifinal da Copa, a Argentina só foi cair diante da campeã Alemanha na prorrogação da decisão, no último domingo, no Maracanã. No confronto, Higuaín e Palacio desperdiçaram duas chances claras de marcar, cara a cara com Neuer, enquanto o próprio Messi quase balançou as redes em um chute cruzado que passou muito perto da trave esquerda do goleiro alemão.