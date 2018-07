Messi exalta Ronaldinho: 'Aprendi muito ao seu lado'

BARCELONA - Um dos responsáveis por levar o Atlético-MG à final da Copa Libertadores, Ronaldinho Gaúcho ganhou elogios do melhor jogador do mundo, Lionel Messi. O argentino admite que aprendeu muito ao lado do brasileiro em seus primeiros anos no time profissional Barcelona e diz que Ronaldinho teve papel decisivo nas mudanças que levaram a equipe catalã à sequência recente de títulos.

"Sempre disse que, desde o primeiro momento em que entrei no vestiário, Ronaldinho e os demais brasileiros, como Deco, Silvinho e o Thiago Motta, me facilitaram as coisas. Mas principalmente Ronaldinho, que era a referência do time. Aprendi muito ao seu lado", elogiou Messi, em entrevista à Barça TV, que pertence ao clube.

Para o argentino, conhecido pela timidez, Ronaldinho foi essencial ao facilitar sua adaptação ao time profissional. "Foi uma grande ajuda. Nunca é fácil entrar em um vestiário quando se tem apenas 16 anos, principalmente com meu jeito de ser. Ronaldinho tornou tudo mais fácil. Tive a sorte de conviver com ele de perto e de compartilhar muitas coisas. Posso dizer que é uma grande pessoa e isso é o mais importante", afirmou.

Na avaliação do atacante, eleito o melhor do mundo nos últimos quatro anos, Ronaldinho não foi importante somente dentro de campo. Para o argentino, o brasileiro foi o grande responsável por recolocar o Barcelona no caminho dos grandes títulos.

"Ronaldinho foi o responsável por esta mudança no Barcelona. A época era ruim e a mudança experimentada com sua chegada foi enorme. No primeiro ano, não ganhou nada. Mas ele conquistou a todos. Depois vieram os títulos, que deixaram todos felizes. Acho que o Barcelona deve sempre ser grato a ele, por tudo que fez", declarou Messi.