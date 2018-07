Messi faz 2, Barça goleia e conquista o título espanhol

O argentino Lionel Messi marcou duas vezes neste domingo para ajudar o Barcelona a alcançar mais uma conquista. O time catalão goleou o Valladolid por 4 a 0 e garantiu o título na última rodada do Campeonato Espanhol, fazendo a festa diante de sua torcida no Camp Nou. Com a vitória, o Barça encerrou as chances do Real Madrid, que precisava vencer e apenas empatou por 1 a 1 com o Málaga.

O título salva uma temporada em que a equipe da Catalunha não conseguiu repetir o mesmo sucesso do ano passado, no qual ganhou todas as competições que disputou - Espanhol, Copa do Rei, Liga dos Campeões e Mundial de Clubes da Fifa. A única conquista, porém, serve também para frustrar o arquirrival Real, que contratou estrelas como Kaká e Cristiano Ronaldo e terminou sem títulos.

Além do bicampeonato consecutivo e a 20.ª conquista do Espanhol na história do Barça - o Real ainda permanece como o maior vencedor, com 31 títulos -, o time do técnico Josep Guardiola ainda pôde comemorar a recorde de pontos em uma edição do torneio, chegando a 99, com apenas uma derrota em 38 rodadas. A artilharia também foi da equipe catalã, com os 34 gols de Messi.

Para garantir mais um título espanhol, o Barça teve que superar a ausência do meia Xavi, suspenso. Mas o time dos brasileiros Daniel Alves e Maxwell nem precisou se esforçar muito para abrir o placar. Depois que o Valladolid, que necessitava da vitória para evitar o rebaixamento, já tinha assustado a equipe anfitriã, o zagueiro Pietro marcou contra aos 27 minutos de jogo.

Com a vantagem no marcador, o Barça se aproveitou do desespero do adversário e foi para cima. Num belo lance, Messi tabelou com Touré e deixou Pedro na cara do gol para fazer o segundo, aos 31 minutos. No segundo tempo, o próprio argentino marcou duas vezes para selar a goleada, a primeira concluindo grande jogada de Touré e a segunda novamente com passe do marfinense.

Na partida do Real, o time madrilenho foi a Málaga sem poder contar com Kaká, vetado por lesão. Tendo que vencer e torcer por um empate do Barça, a equipe visitante ficou ainda mais pressionada quando Duda fez 1 a 0 para o Málaga, logo aos nove minutos. O empate do Real só veio no início do segundo tempo, com o gol do holandês Van der Vaart, que acabou não fazendo diferença no fim.

Mesmo sem vencer, o Málaga escapou do rebaixamento ao ficar com 37 pontos, um a mais que o Valladolid, que acabou caindo para a segunda divisão. O Xerez também empatou por 1 a 1 com o Osasuna e foi mais um rebaixado, assim como o Tenerife, que perdeu por 1 a 0 para o Valencia, este último garantido na próxima Liga dos Campeões.

Completando a 38.ª e última rodada do Espanhol, o Racing Santander venceu o Sporting Gijón por 2 a 0 e escapou do rebaixamento.