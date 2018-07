Messi faz 2, Barça vence e assegura ponta na Espanha

Além de marcar dois gols, sendo o último deles de pênalti, Messi ainda deu um passe preciso para Pedro inaugurar o placar no confronto. Com a derrota, o Osasuna se manteve na 12.ª posição, com 15 pontos.

E o Barcelona triunfou com propriedade no confronto diante do Osasuna depois de enfrentar problemas de logística para chegar até Pamplona, cidade que abrigou o duelo. Prejudicado pela greve dos controladores de voo na Espanha, a delegação do clube catalão precisou viajar de trem e de ônibus para chegar ao seu destino.

Por causa do problema, o Barcelona chegou a divulgar que sua partida contra o Osasuna havia sido adiada para o próximo domingo. Porém, horas depois a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se pronunciou oficialmente e decidiu manter o jogo para este sábado. O duelo, porém, começou com 50 minutos de atraso.

Dentro de campo, porém, Messi mostrou que o eventual cansaço extra provocado pelas viagens feitas por terra em nada afetou o grande momento que vive com a camisa do Barcelona. Logo aos 26 minutos, ele achou uma brecha entre três zagueiros para deixar Pedro livre na cara do gol e ver o atacante abrir o placar.

Na etapa final, aos 19 minutos, Messi recebeu passe de Villa pela esquerda e tocou rasteiro de pé esquerdo na saída do goleiro para ampliar. Já aos 37, Messi foi derrubado dentro da área e depois cobrou o pênalti para decretar o 3 a 0.

Com mais uma bela atuação, Messi se igualou momentaneamente ao português Cristiano Ronaldo na artilharia do Campeonato Espanhol, com 15 gols cada um.

No outro duelo já encerrado neste sábado pelo Campeonato Espanhol, o Levante bateu o Atlético de Madrid por 2 a 0, em casa, e ficou na 14.ª posição, com 14 pontos, enquanto o seu rival estacionou no sétimo posto, com 20.