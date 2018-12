Messi faz 2 de falta, Barcelona goleia o Espanyol e assegura a ponta do Espanhol

Em noite brilhante de Lionel Messi, preciso em duas lindas cobranças de falta, o Barcelona goleou o Espanyol por 4 a 0, no clássico da Catalunha, disputado neste sábado, no estádio Cornellà-El Prat, e se garantiu na liderança do Campeonato Espanhol.

O time do técnico Ernesto Valverde ratificou a sua recuperação na competição, foi aos 31 pontos e abriu três de vantagem para o vice-líder Sevilla, que acumulou o segundo empate seguido. O Espanyol soma 21 pontos e ocupa a nona colocação.

O triunfo passou essencialmente pelos pés de Messi. Tido por muitos como injustiçado pela quinta posição na Bola de Ouro, premiação da revista France Football, vencida pelo croata Luka Modric nesta semana, o craque argentino teve noite de gala e foi fundamental para o triunfo, construído de forma natural.

Messi fez de tudo. Driblou, deu assistência para o gol de Dembélé, carimbou a trave, e, o mais importante, acertou duas lindas cobranças de falta no ângulo esquerdo e direito, respectivamente - a primeira que abriu o caminho para a vitória, e a segunda que definiu o placar - para comprovar que, aos 31 anos, não está em declínio, mas, sim, no seu auge.

Os dois tentos em um dos fundamentos que domina com maestria garantiram mais uma marca relevante a Messi. O argentino fez seu 19º gol de falta desde 2014, algo que nenhum outro clube das cinco grandes ligas europeias foi capaz de fazer.

O francês Dembélé, que deixou de lado os episódios de indisciplina, também se destacou. Além de deixar sua marca no final do primeiro tempo, o atacante serviu o uruguaio Suárez, que marcou o terceiro pouco antes do intervalo. No final, o Espanyol descontou, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol. Coutinho atuou por poucos minutos e Malcom e Arthur, machucados, desfalcaram o Barça.

Em outro duelo deste sábado, o Celta (11º colocado, com 20 pontos), derrotou o Villarreal (17º colocado, com 14 pontos) fora de casa, por 3 a 2. O destaque nos duelos do domingo é o Real Madrid, que visita o Huesca para consolidar sua recuperação no torneio.