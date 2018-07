Messi faz 2 em vitória do Barça e supera marca de Pelé

PALMA DE MAIORCA - Messi voltou a superar Pelé neste domingo. O argentino fez dois gols na vitória do Barcelona sobre o Mallorca, por 4 a 2, fora de casa, e ultrapassou o Rei do Futebol como jogador que mais gols fez num mesmo ano. O craque do Barça chegou a 76, contra 75 do antigo recorde de Pelé, que durava desde 1958.

Com certa adaptação, o recorde já havia sido superado em maio. Isso porque Messi terminou a temporada 2011/2012 com 82 gols, melhor marca da história numa mesma temporada. Agora a contagem é de gols apenas no ano de 2012.

Depois da inesperada derrota para o Celtic, pela Liga dos Campeões, no meio da semana, o Barcelona precisava da recuperação diante de um time que briga contra o rebaixamento no Espanhol. Iniesta ficou no banco junto com Pedro, enquanto Fàbregas e Tello estavam no time titular.

Quem abriu o placar foi Xavi, numa falta batida com perfeição, no ângulo, aos 28 minutos do primeiro tempo. Messi fez o segundo, mas o gol poderia entrar na conta do goleiro israelense Aouate, que levou um frango e aceitou o chute rasteiro, fraco, no meio do gol, feito de longe pelo argentino.

A falha abalou o Mallorca, que levou o terceiro no minuto seguinte, aos 45, com Tello, num chute de fora da área. O time da casa voltou melhor para a segunda etapa e descontou aos 9, com Pereira. Três minutos depois, Busquets colocou a mão na bola e cometeu pênalti, que Casadesus converteu.

Com o placar apertado, voltou a brilhar Messi. Aos 25, Sánchez recebeu na área, dominou no peito e tocou para o argentino que, com tranquilidade, matou a bola e chutou forte, no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro.

Apesar das críticas ao trabalho de Tito Villanova, o Barcelona tem o melhor começo de Campeonato Espanhol da sua história, com 10 vitórias em 11 jogos e 31 pontos no total, disparado na liderança. O Mallorca é o 16.º, com 11 pontos apenas.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o Valencia visitou o Valladolid e empatou em 1 a 1. O francês Cissokho foi o grande nome da partida, fazendo o primeiro gol e cometendo o pênalti que Pérez converteu para empatar para o time da casa. No lance, ele foi expulso.

No País Basco, a expulsão de Herrera não impediu a vitória do Athletic de Bilbao, por 2 a 1, sobre o Sevilla. De Marcos e Susaeta marcaram na primeira etapa e Negredo, de pênalti, descontou no fim. Valladolid, Valencia e Sevilla têm 15 pontos. Os bascos, um a menos.