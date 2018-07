Messi faz dois, Argentina bate Uruguai e lidera Eliminatórias sul-americanas

MENDOZA - Messi mostrou com a camisa da seleção argentina, na noite desta sexta-feira, um pouco do que se cansa de fazer pelo Barcelona. O astro de 25 anos deu show em campo e comandou a vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai, em Mendoza, pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. Com isso, os argentinos mantiveram a liderança isolada da competição, agora com 17 pontos.

Para euforia dos argentinos que lotaram o estádio em Mendoza, cidade que fica a cerca de mil quilômetros de Buenos Aires, Messi fez dois gols e ainda teve participação decisiva no outro, marcado por Agüero. E deu uma prova contundente de que as críticas que sofria sobre as suas atuações pela seleção, que seriam muito abaixo do que ele mostra no Barcelona, ficaram no passado.

A Argentina entrou em campo pressionada nesta sexta-feira, depois que Colômbia e Equador venceram seus jogos mais cedo e chegaram aos 16 pontos, derrubando os argentinos para o terceiro lugar nas Eliminatórias. Mas a vitória no clássico sul-americano recolocou a seleção de Messi na liderança. Enquanto isso, o Uruguai segue com os mesmos 12 pontos, ainda na quarta posição.

No primeiro tempo em Mendoza, Messi esteve duas vezes muito perto do gol, mas a bola passou por cima aos 27 minutos e parou na boa defesa de Muslera aos 31. Do outro lado, o Uruguai ameaçava em alguns contra-ataques com Luis Suarez, Cavani e Diego Forlán. Enquanto isso, o árbitro brasileiro Leandro Pedro Vuaden teve trabalho para conter os ânimos no sempre nervoso clássico sul-americano.

Apesar de já ter comandado as ações argentinas no primeiro tempo, o show de Messi aconteceu mesmo na segunda etapa. Aos 20 minutos, ele tabelou com Dí Maria e apareceu na área, se antecipando a Muslera com um carrinho em velocidade, para abrir o placar. Aos 29, Messi deu lindo passe para Dí Maria, que invadiu a área e só rolou para Agüero, sozinho, ampliar a vantagem dos donos da casa.

Mas o lance mais genial de Messi ainda estava para acontecer. Aos 34 minutos, ele aproveitou a cobrança de falta na entrada da área e, quando a barreira uruguaia pulou, bateu rasteiro, por baixo, mandando a bola no canto de Muslera, sem chance de defesa. Assim, a Argentina definiu a vitória por 3 a 0 e se manteve na liderança isolada das Eliminatórias para a Copa de 2014.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

47min - Apita o árbitro, termina a partida!

44min - Messi bate falta, e com um leve desvio a bola sai pela linha de fundo.

43min - Uruguai está perdido na partida. Maxi Pereira vai no corpo de Messi e recebe cartão amarelo. Falta perigosa para o jogador do Barcelona.

42min - Romero tenta evitar o escanteio, mas acaba mandando para linha de fundo.

38min - Barcos tabela com Messi, recebe na cara do gol e encobre o goleiro. Porém, o bandeira marca impedimento, corretamente, e anula o golaço do Pirata.

38min - Última alteração na Argentina: sai Higuaín, entra Barcos, atacante do Palmeiras.

37min - Uruguai tenta chegar ao ataque, mas, desornagizado, não consegue oferecer perigo algum ao gol de Romero.

34min - GOOOOOOOOOOLL DA ARGENTINA!! Messi cobra falta por baixo da barreira, engana o goleiro e faz o terceiro dos donos da casa.

33min - Alteração na Argentina: sai Aguero, entra Guiñazu, do Internacional.

33min - Cartão amarelo para Godín, falta perigosa para a Argentina.

32min - A torcida argentina já grita olé no estádio.

29min - GOOOOOOOOOOOOLL DA ARGENTINA!! Grande jogada! A Argentina toca a bola de pé em pé. Aguero toca para Messi, que lança Di María, que devolve para Aguero. Sozinho, o atacante só precisa empurrar para o fundo do gol.

27min - Uruguai fica com a posse de bola e tenta pressionar a Argentina, que, por sua vez, aposta no contra-ataque.

22min - Primeira alteração na Argentina: sai Rojo, entra Campagnaro.

20min - GOOOOOOOOOOOOOOLL DA ARGENTINA!! Após troca de passes, Messi recebe de Di María dentro da área e, de carrinho, manda para o fundo.

19min - Lugano sente lesão e é substituído por Scotti.

17min - Forlán cobra escanteio e Cáceres manda por cima do gol.

15min - Argentina cresce no jogo e pressiona a seleção uruguaia.

13min - Suárez vê o goleiro adiantado e manda de muito longe, mas Romero se recupera e faz a defesa.

12min - Aguero cruza para Higuaín, que mata no peito, mas bate fraco, pelas redes do lado de fora.

9min - Após confusão, o jogo esfria e as equipes travam boa disputa no meio-campo.

5min - O juiz aplica o cartão amarelo em Lugano, é o primeiro da partida.

4min - O jogo esquenta em Mendonza! Após forte dividida entre Lugano e Romero, os argentinos foram para cima do zagueiro alegando deslealdade do uruguaio. Vuaden tenta separar os jogadores.

2min - Messi cobra fala para dentro da área e Garay aparece sozinho para finalizar, mas manda muito alto, longe do gol.

0min - Recomeça a partida!

PRIMEIRO TEMPO

RESUMO: A seleção da Argentina foi superior durante o primeiro tempo. Com a posse de bola superior, pressionou o rival, mas pecou no último passe e não criou tantas oportunidades de gol. Já o Uruguai mal conseguia passar do meio de campo com a bola dominada e apenas no final conseguiu criar jogadas ofensivas, mas sem muito perigo para o goleiro Romero.

45min - O árbitro brasileiro apita o final do primeiro tempo.

44min - Argentina tabela perto da área, mas não consegue infiltrar na área uruguaia.

39min - Argentina diminui o ritmo e dá espaço para o Uruguai jogar no final da primeira etapa.

37min - Suárez pega de voleio após cobrança de escanteio, mas a bola desvia na zaga e sobra para Romero.

36min - Uruguai sai mais para o jogo nos últimos minutos e chega com perigo na área argentina.

33min - Di María cobra escanteio fechado e Muslera manda a bola para longe da área.

31min - Messi bate falta, na lateral, direto para o gol, mas Muslera faz ótima defesa.

30min - Rojo arrisca de fora da área, a bola passa ao lado de Muslera e assusta o goleiro uruguaio.

29min - Suárez responde na mesma moeda! Em jogada individual, o atacante invade a área, mas finaliza por cima do gol.

28min - Messi faz a primeira jogada de craque pela Argentina. Ele carrega a bola do meio-campo, passa por quatro jogadores e tenta bater colocado. A bola passa por cima e pega na haste de trás do gol.

25min - O jogo continua de uma única seleção. Só a Argentina ataca e o Uruguai se segura para não levar o primeiro gol.

22min - Aguero recebe pela ponta esquera, corta para o meio e bate, mas a bola passa por cima do gol uruguaio.

18min - Após bela jogada de Messi, Di María tenta chute cruzado, mas Muslera faz a defesa.

17min - Aguero invade a área, cai e pede pênalti. O brasileiro Leandro Vuaden manda o jogo seguir.

15min - Argentina aperta a marcação e o Uruguai espera pela oportunidade de contra-atacar.

13min - Uruguai tenta, mas não consegue passar do meio de campo com a bola dominada.

10min - Argentina é mais ofensiva e pressiona Uruguai.

8min - Forlán tenta cobrança de falta ensaiada para Lugano, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo.

5min - Uruguai tenta sair para o jogo, mas para na marcação da seleção argentina.

3min - Argentina começa com a posse de bola, tentando pressionar o Uruguai em seu campo defensivo.

1min - Rojo arrisca chute de fora da área, mas manda longe do gol.

0min - Começou a partida!

ESCALAÇÕES

ARGENTINA: Romero; Zabaleta, Garay, Fernández e Rojo; Mascherano, Gago e Di María; Messi, Aguero e Higuaín. Técnico: Alejandro Sabella.

URUGUAI: Muslera; Maxi Pereira, Lugano, Godín e Cáceres; Álvaro González, Gargano, Arevalo e Diego Forlán, Cavani e Suárez. Técnico: Oscar Tabárez.