Messi faz dois, Barça bate o lanterna e encerra sequência ruim no Espanhol

Após empatar seguidamente contra Málaga, Real Sociedad e Real Madrid, o Barcelona finalmente voltou a vencer no Campeonato Espanhol. Ao abrir a rodada deste sábado em Pamplona, o time do técnico Luis Enrique contou com um gol de Suárez e outros dois do artilheiro Lionel Messi para vencer o lanterna Osasuna por 3 a 0.

Ao realizar seu 15.º jogo no Espanhol, o Barcelona chegou a 31 pontos, no segundo lugar, contra 34 do líder Real Madrid. O time da capital, entretanto, ainda joga neste sábado, contra o La Coruña, às 17h45 pelo horário de Brasília. Depois, viaja ao Japão para o Mundial de Clubes. Com sete pontos em 15 jogos, o time de Pamplona é o último.

Sem Neymar, suspenso, o Barcelona teve mais uma vez Arda Turan auxiliando Messi e Suárez no ataque, com Rafinha ficando no banco de reservas. O primeiro gol demorou a sair, o que só aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo. Triangulação que começou com Messi, passou por Alba e chegou para Suárez empurrar para o gol.

Foi também do lateral-esquerdo a assistência para Messi fazer o segundo, aos 27. O argentino anotaria o terceiro nos acréscimos, em linda jogada individual, na qual encarou toda a defesa do Osasuna, distribuindo dribles.

Final whistle in El Sadar! Two goals from Leo Messi and one from Luis Suárez give Barça a 0-3 win #FCBlive #OsasunaFCB pic.twitter.com/qoofqRSKXg — FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 de dezembro de 2016

Com os dois gols, Messi assumiu a artilharia do Espanhol, com 11, passando exatamente Luis Suárez, que chegou a 10 para se igualar a Cristiano Ronaldo. O melhor brasileiro é Willian José, da Real Sociedad, com sete.