Messi faz dois belos gols, dá passe para outro e o Barcelona ganha do Zaragoza

BARCELONA - Messi mais uma vez foi decisivo para uma vitória do Barcelona. Desta vez nos 3 a 1 sobre o Zaragoza, no Camp Nou. O Argentino deixou sua marca duas vezes, com belos gols que garantiram o melhor início da equipe no Espanhol. Agora são 11 vitórias e um empate em 12 rodadas.

Em 12 rodadas, Messi já anotou 17 vezes na competição e ajuda o Barcelona a abrir vantagem sobre a concorrência na busca por seu 22º título Espanhol.

Neste sábado, o argentino abriu o marcador após bela tabela com Montoya e chute de primeira, colocado, no canto, e fechou o placar, de fora da área, em chute ce curva, colocado. Ainda fez bela jogada individual, na qual passou por três marcadores e cruzou para trás, para Song anotar o seu primeiro no campeonato. O gol de honra do Zaragoza foi de Montañes.

BARCELONA 3 x 1 ZARAGOZA

BARCELONA - Valdés; Montoya, Piqué, Puyol (Bartra) e Jordi Alba; Song, Xavi e Iniesta; Pedro (Fábregas), Messi e David Villa (Tello). Técnico - Tito Vilanova.

ZARAGOZA - Roberto; Zuculini (Wilchez), Goni, Álvaro e Paredes; Pinter, Movilla, Apoño e Montañes; Victor (Postiga) e Aranda. Técnico - Manolo Jimenez.

Gols - Messi, aos 15, Montañes, aos 23 e Song, aos 27 minutos do primeiro tempo; Messi, aos 13 do segundo.

Árbitro - Ayza Gámez

Cartão amarelo - Zuculini.

Local - Camp Nou.

LANCES DO JOGO

SEGUNDO TEMPO

47 min - Fim de jogo no Camp Nou.

45 min - Serão dois minutos de acréscimos.

44 min - Mais um completo domínio da posse de bola: Barcelona 67% contra 33 % do Zaragoza.

43 min - Iniesta tenta servir Fábregas, mas exagera na força no passe.

40 min - Barcelona vai alcançando seu melhor início no Espanhol. Esta é a 11ª vitória em 12 rodadas.

36 min - Iniesta tabela com Messi, que dá de calcanhar, e o espanhol quase amplia. Zagueiro dá carrinho e evita o quarto.

35 min - Substituição no Zaragoza. Entra Babovic no lugar de Aranda.

34 min - Uhhhh. Iniesta recebe de Fábregas e carimba o travessão de Roberto.

32 min - Substituição no Barcelona - Entra Fábregas no lugar de Pedro.

28 min - Torcida aplaude Puyol de pé. Zagueiro passa a faixa de capitão para Xavi.

28 min - Substituição no Barcelona. Entra Bartra no lugar de Puyol

27 min - Substituição no Zaragoza. Entra Postiga no lugar de Victor.

25 min - Apoño cruza e Álvaro erra o alvo na cabeçada.

21 min - Piqué reclama de falta e leva uma dura do árbitro.

20 min - Araanda dá o voleio, mas manda nas mãos de Valdés.

19 min - Jordi Alba cruza e zaga afasta o perigo.

18 min - Substituição no Barcelona. Entra Tello no lugar de David Villa.

13 min - GOOOOLLLLLLL, do Barcelona. Messi coloca no canto, de fora da área. Mais um belo gol do argentino

12 min - Substituição no Zaragoza. Entra Wilchez no lugar de Zuculini

10 min - Jogo fica morno, sem chances de perigo de ambos os lados.

6 min - Algo anormal. Messi erra um passe.

2 min - Cartão amarelo para Zuculini. Lateral coloca a mão na bola e é advertido

1 min - Equipes voltam sem modificações.

0 min - Começa o segundo tempo.

PRIMEIRO TEMPO

45 min - Fim do primeiro tempo.

40 min - Zuculini solta uma bomba de fora da área e quase acerta o ângulo de Valdés.

36 min - Barcelona tem jogadores de respeito no banco de reservas: Daniel Alves, Mascherano e Fábregas.

32 min - Messi dá belo passe para Iniesta que fica cara a cara e chuta na rede, pelo lado de fora.

30 min - Victor recebe livre e bate cruzado, assustando. Montañes queria que companheiro cruzasse.

28 min - É o primeiro gol de Song no Espanhol.

27 min - GOOOOLLLLLLL, do Barcelona. Messi passa por três marcadores dentro da área, cruza para trás e Song faz o segundo.

24 min - Chute de Montañes ainda desviou no pé do zagueiro Puyol

23 min - GOOOOOLLLLLLL, do Zaragoza. Victor cobra escanteio, Montoya afasta mal e no rebote Montañes iguala o marcador.

21 min - Domínio completo do Barcelona, que no meio de semana vai até Moscou, enfrentar o Spartak pela Copa dos Campeões.

18 min - Victor cobra escanteio, mas não leva perigo ao Barcelona.

16 min - Este é o 16º gol de Messi no Espanhol.

15 min - GOOOOOOLLLLLLL, do Barcelona. Messi inicia a jogada, toca para Alba, recebe de volta e estufa as redes de Roberto.

12 min - Zaragoza, que vem de boa vitória sobre o Deportivo La Coruña por 5 a 3 toca a bola de um lado para o outro, mas não consegue chegar perto do gol de Valdés.

10 min - Líder do Espanhol, Barcelona busca sua 11ª vitória em 12 jogos.

8 min - Montoya toca para Iniesta que chuta na marcação. Na volta, Xavi joga por cima.

7 min - Missão do Zaragoza não é nada fácil. São 47 anos sem ganhar no Camp Nou.

5 min - Zaragoza marca forte, não dando espaços. Messi é acompanhado de perto

1 min - Messi recebe dentro da áfrea e bate raspando. Barcelona quase abre o placar.

0 min - Bola rolando no Camp Nou