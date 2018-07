Messi faz dois e Barcelona vence Zaragoza no Espanhol

Veja também:

Com o triunfo conquistado fora de casa, o Barcelona assumiu provisoriamente a liderança do Espanhol com 19 pontos. Pode, no entanto, ainda ser ultrapassado pelo Real Madrid, que tem 17 e recebe o Racing Santander. O Valencia, com 16 pontos, também joga neste sábado contra o Mallorca.

Mesmo jogando fora de casa, o Barcelona não se intimidou e pressionou o adversário durante toda a etapa inicial. Mas o primeiro gol saiu apenas aos 42 minutos, quando Messi recebeu sozinho e, com tranquilidade, abriu o placar.

A situação do Zaragoza ficou ainda mais difícil no início do segundo tempo, após Ponzio cometer falta dura e receber o cartão vermelho. Com um jogador a mais, o Barcelona aumentou a pressão e definiu o confronto aos 20 minutos, novamente com Messi.