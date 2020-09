Messi faz dois gols e Barcelona vence amistoso contra o Girona por 3 a 1

Em seu segundo amistoso de pré-temporada, o Barcelona venceu por 3 a 1 o Girona, da segunda divisão da Espanha, nesta quarta-feira, no estádio Johan Cruyff, em Barcelona. O craque argentino Lionel Messi marcou duas vezes. O meia brasileiro Philippe Coutinho fez o outro gol do time catalão. Samu Saiz descontou para os visitantes.

O Barcelona abriu o placar com Philippe Coutinho. Messi ampliou em golaço de fora da área. O Girona descontou, mas o argentino voltou a marcar, novamente de fora da área, em chute que desviou e enganou o goleiro adversário.

Foi o segundo amistoso realizado pelo Barcelona. No primeiro, o time havia vencido, também por 3 a 1, o Gimnàstic Tarragona. Após pedir para deixar o clube e não ter sucesso na rescisão unilateral do contrato, Messi participou dos dois jogos.

O volante chileno Arturo Vidal e o atacante uruguaio Luis Suárez, porém, novamente não participaram do amistoso do Barcelona. Eles não estão nos planos do técnico holandês Ronald Koeman e procuram outro clube para a temporada 2020/2021.

O Barcelona volta a jogar neste sábado contra o Elche, pelo troféu Joan Gamper, no estádio Camp Nou, em Barcelona. A disputa é realizada anualmente pelo clube catalão no início de cada temporada. A estreia oficial será no próximo dia 27 contra o Villarreal, em casa, já pela terceira rodada do Campeonato Espanhol.